Правительство создало Госслужбу по делам детей: чем она будет заниматься

Кабинет министров создал Государственную службу по делам детей, обеспечивающую формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления и защиты прав детей. Об этом шла речь 19 января во время заседания Кабмина.

Постановление Кабмина вступает в силу одновременно с законом, устанавливающим специальный статус, особые задачи и полномочия Государственной службы по делам детей.

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