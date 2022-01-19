Правительство создало Госслужбу по делам детей: чем она будет заниматься

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Постановление Кабмина вступает в силу одновременно с законом
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Кабинет министров создал Государственную службу по делам детей, обеспечивающую формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления и защиты прав детей. Об этом шла речь 19 января во время заседания Кабмина.
Постановление Кабмина вступает в силу одновременно с законом, устанавливающим специальный статус, особые задачи и полномочия Государственной службы по делам детей.
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Напомним, 30 ноября 2021 Верховная Рада проголосовала за документ о создании Государственной службы Украины по делам детей. Документ был поддержан 349 народными депутатами. Постановление №6135 инициировал профильный подкомитет по делам семьи и детей, а также члены ВСК по защите прав ребенка.
Новый орган будет заниматься системой мониторинга неблагополучных семей, предоставлением реальной помощи семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, оперативным принятием решений в интересах ребенка, поддержкой семейных форм воспитания, развитием социальных услуг для детей.
Глава ВСК по защите прав ребенка Павел Сушко в ноябре отмечал, что отсутствие единой государственной политики в сфере защиты детства привело к возникновению системных проблем. В частности, он упомянул о гибели детей в пожаре и истощении девочки с инвалидностью в Кривом Роге.