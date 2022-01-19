Астролог Влад Росс дал свой прогноз по поводу событий в России в 2022 году

Об этом он рассказал в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

Как отмечает гость программы, РФ рассчитывала на холодную зиму, но она так и не наступила. Следовательно, констатирует он, природа выбрала сторону Европы и Украины, энергетического кризиса не будет. Влад Росс утверждает, что в июне следует ожидать сильнейшего падения цен на энергетику, а весь мир замедлится в своем экономическом росте.

Такой прогноз он дает, учитывая, что ФРС поднимет ставку доллара, он начнет расти, а все валюты по отношению к нему упадут. Следовательно, констатирует астролог, для всех валют мира доллар станет дороже, особенно это касается Украины, рублю же он прогнозирует полный обвал. К тому же, отмечает он, в год Тигра в РФ всегда происходил дефолт.

Дальше Влад Росс рассуждает о том, что этот год принесет России и ее президенту. «В августе всегда что-то происходит в России и Путин может даже лишится своей власти, потому что год Тигра – это год переворотов», – рассказывает он. В частности, отмечает астролог, лучшей датой для переворота в РФ является 16 июля, поскольку тогда Сатурн войдет в дом врагов, а Марс – в дом власти РФ. «Карлик будет сидеть на троне, пока его не сбросят или пока он не зачахнет. Путин уже даже не может стоять, его просто шатает, поэтому прогноз сбывается и скоро он даже сидеть не сможет», – утверждает гость программы.

По словам астролога, Марс войдет в дом распрей и вражды в апреле, поэтому активная фаза войны с РФ, если она начнется, будет именно в апреле. «Максимум до какого предела жизни Путин может дойти – это 2023 год до дня затмения в день рождения Гитлера 20 апреля. Как раз в этот день будет кольцеобразное дьявольское солнечное затмение и его уже точно Путин может не пережить», — убежден Влад Росс.