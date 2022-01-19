В Израиле рекордное количество новых COVID-больных с начала пандемии — novosti-izrailja

Более 1,6 тысячи COVID-больных в настоящее время находятся в израильских больницах. 526 из них – в тяжелом состоянии.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Во вторник было диагностировано 71 593 новых случая коронавируса, что стало новым ежедневным рекордом,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание: Минздрав Украины 2 суток не публиковал обновленные данные по коронавирусу, ссылаясь на перегрузку систем из-за большого количества зарегистрированных случаев инфицирования.

Некоторые ограничения планируют ослабить

Чиновники здравоохранения планируют отменить требования к изоляции для детей, которые контактировали с инфицированными людьми, но не имеют симптомов заболевания.

Ситуация с коронавирусом в Израиле