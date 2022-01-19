Российское вторжение? Кулеба дал совет украинцам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по завершению переговоров с главой МИД Канады Мелани Жоли заявил, что ситуация со сдерживанием агрессии Российской Федерации против Украины остается под контролем, поэтому не нужно поддаваться панике. Об этом Кулеба сказал на совместном брифинге из Жоли.

«Наш сегодняшний разговор (из Жоли, – ред.) подтвердил, что мы выступаем единым дипломатическим фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация находится под контролем. Я прошу не поддаваться панике. Всегда помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим», – сказал министр.

Кулеба отметил, что с министерством иностранных дел Канады он обсудил военно-техническое сотрудничество между странами, и какие шаги предстоит сделать для мобилизации поддержки Украины и сдерживания РФ.

«Для нас очень важна Канада. И я благодарен, когда речь идет о безопасности, благодарен за функционирование канадской тренировочной миссии UNIFIER в Украине. Этот проект стал взаимовыгодным, потому что не только канадские инструкторы делятся своим опытом с украинскими вооруженными силами, но и ВСУ делятся своим боевым опытом», – подчеркнул Кулеба.

Напомним, США рассматривают перемещение российских военных в Беларусь как возможную подготовку к вторжению в Украину.

Следует указать, что накануне Центр стратегических коммуникаций предупреждал: оккупанты готовят кровавую провокацию на Крещение. Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по завершению переговоров с главой МИД Канады Мелани Жоли заявил, что ситуация со сдерживанием агрессии Российской Федерации против Украины остается под контролем, поэтому не нужно поддаваться панике.

Как известно, США не видят возможности для компромисса с Россией по расширению НАТО.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.

Отметим, что конгрессмены предлагают объявить Украину «страной НАТО+»: что это значит.

К слову, Соединенные Штаты «без лишнего шума» выделили Украине $200 млн помощи.

В то же время Пентагон заявляет, что Россия не сокращает войска возле украинских границ.