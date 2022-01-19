Магическая каша: украинские военные показали, чем питаются (видео)

Мужчины за кадром долго подбрасывали тарелку с кашей

Военнослужащие воинской части 3033 года Национальной гвардии Украины показали, чем питаются. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Стражи Эспрессо».

На видео показано, как каша прилипла к тарелке. Мужчины за кадром выполняют разные трюки, подбрасывают и переворачивают тарелку, впрочем, каша оттуда долго не выпадала, держалась как на клею. Наконец-то после очередного подбрасывания субстанция выпала единственной кучей, но так и не распалась.

«Военнослужащие в/ч 3033 желают всем вкусного и показывают фокус с магической кашей. Как вам? Повторите трюк?» – говорится в комментарии под видео.

Ранее «Главком» писал, что украинских бойцов на Гончаровском полигоне в Черниговской области кормят едой, качество которой сомнительно. Новые фото с рационом бойцов обнародовал во Facebook военнослужащий Роман Глех.

Напомним, предприниматель продал воинской части некачественные консервы на 800 тыс. грн.