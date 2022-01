Названы худшие завтраки для иммунитета

Чтобы узнать о привычках завтрака, которые могут разрушить иммунную систему, портал Eat This! Not That! поговорил с диетологами Кортни Д’Анджело и Джо Манакером.

1. Слишком много добавленного сахара

Когда дело доходит до завтрака, который поможет вам укрепить иммунитет, вы можете пересмотреть, сколько сахара вы потребляете с этой едой.

«Продукты для завтрака, такие как сладкие хлопья, выпечка, блины и вафли, содержат много добавленного сахара , — говорит Д’Анджело, — и потребление слишком большого количества сахара с течением времени может негативно повлиять на ваши лейкоциты, которые являются клетками вашего тела. с борьбой с инфекцией».

По словам диетологов, даже если вы не едите блины каждое утро, потребление сахара может неожиданно возрасти.

«В зависимости от того, что мы добавляем в кофе , что мы посыпаем овсянкой и что нам нравится в наших пончиках, добавленный сахар может быть добавлен в завтрак, и данные показывают, что слишком много сахара не поддерживает здоровую иммунную систему», — говорит специалист.

2 Отказ от апельсинового сока

Тот факт, что вы пытаетесь избежать добавления сахара, не означает, что вам нужно отказаться от натурального сахара из таких продуктов, как фрукты и сок.

«Когда люди пытаются ограничить потребление добавленного сахара, они могут отказаться от употребления 100% апельсинового сока во время завтрака, — говорит Манакер, — но 100% сок не содержит добавленных сахаров, полон важных питательных веществ, поддерживающих иммунитет, и новое исследование даже предполагает, что 100% апельсиновый сок может помочь бороться с воспалениями».

На первый взгляд может показаться, что воспаление не повлияет на силу вашей иммунной системы, но, по словам Манакера, «люди с незначительным воспалением могут иметь повышенный риск заражения , поэтому включение этого сока в общую здоровую диету может быть важное дополнение к силе иммунитета ».

3. Недостаток витамина D

Витамин D является важным компонентом в укреплении вашей иммунной системы, и, по словам Д’Анджело, можно легко случайно пропустить это ключевое питательное вещество, когда вы готовите завтрак.

«Такие продукты, как лосось , овсянка, яйца, молоко и некоторые соки, могут быть отличными источниками витамина D, — говорит Д’Анджело, — но если у вас есть привычка торопиться с завтраком и нагревать пирог, чтобы сэкономить время, вы можете не получить достаточное количество витамина D, необходимое в течение дня ».

Важно отметить, что, хотя получение достаточного количества витамина D с пищей или добавками важно для иммунной функции, не менее важно придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься спортом.

4. Забыть белок

По словам Манакера, белок — еще один важный компонент поддержания здоровой иммунной системы , поэтому получение достаточного количества пищи на завтрак является ключевым моментом.

«Многие завтрак продукты питания , как завтрак пирожных или французский тост полны углеводов, но довольно низким содержанием белка, так что добавление белка тяжелые продукты , как яйца, молоко, и даже тофу в ваш завтрак может оказать поддержку иммунной системе», — говорит Manaker, «поскольку белок является необходимой частью этого аспекта здоровья».

И, наконец, по мнению наших экспертов, слишком частое прохождение через фаст-фуды на завтрак может нанести ущерб вашему иммунитету.

«Конечно, фаст-фуд может быть чрезвычайно удобным, но он также может быть загружен солью, — говорит Манакер, — а поскольку диета с высоким содержанием соли связана с ослабленной иммунной системой , придерживаться продуктов, приготовленных без слишком большого количества натрия, — это серьезная проблема».

