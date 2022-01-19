9 проявлений его жадности, которые нельзя прощать

Мужчины взяли моду нудеть о том, как меркантильны женщины. Все мы якобы хищницы, охочие до чужих капиталов, захребетницы и паразитки. А ему нужна не такая. Ему нужна та, что полюбит его душу, а не его деньги. Ты, например. Ну-ну. Если тебе в уши льют что-то подобное — будь уверена: это не ты меркантильна, это он — жлоб. Потому что существуют проявления мужской жадности, которые прощать никак нельзя. Пусть кто-нибудь другой ему подаст, жадобе.

Он не желает угостить тебя чашечкой кофе

Давай разберемся. Сколько стоит чашка кофе? Три копейки. Чашка кофе — это три билетика на трамвай, два пакета молока или пачка презервативов. Это что — дорого? Нет. Таким образом, у нас получается три варианта. Первый: он нищий. Совсем. Но это вряд ли, потому что времена не те — сегодня даже у пятиклассника обычно есть в кармане сумма на пару чашек этого самого кофе. Второй: он безумно жаден. Ему действительно невмоготу потратить эту ничтожную сумму. Это тоже вряд ли – редкая патология. И наконец, третий, самый распространенный вариант: он тебя проверяет. Чашка кофе — прямо альфа и омега женоненавистников. Это тест на «меркантильную бабу», о котором они пишут во всех статьях. Гони его сразу, не пачкай руки.

Он предлагает разделить пополам счет в ресторане

И говорит тебе, что это то самое равноправие, за которое мы боролись. Сказки бабы Фисы это, а не равноправие. Нас всех — и тебя, и его — воспитывали иначе: кавалер приглашает барышню и угощает, а барышня старается ограничиться той самой чашечкой кофе, чтобы не поставить в неловкое положение кавалера. Мы не можем мгновенно сменить парадигму, эти социальные игры нам понятны, а какие-то другие — пока не очень. Впрочем, если хочешь дать ему шанс, спроси его о детях. Да, это очень хороший вопрос. Звучит так: «Как долго ты собираешься находиться в отпуске по уходу за ребенком?» Если выпучит глаза и просипит что-то про «женское предназначение» — уточни еще раз, что он там бубнил про равноправие. Интересно, как этот жлоб будет выкручиваться.

Речь не идет о цветах и подарках, речь идет о еде и напитках. Да-да, именно так. Если ты приглашаешь мужчину на ужин, а он является без бутылки вина и коробки пирожных – пусть дома «Доширак» лопает. Потому что ты потратила деньги и время на то, чтобы его вкусно накормить. Да, но ведь он должен угощать тебя в ресторане, так что все справедливо, да? Нет. Потому что в ресторан вы сходите пару раз, а ужинать у тебя он будет постоянно. Сама знаешь, что так оно и будет.

Или дарит подарки не тебе, а себе

О, это самые замечательные подарки! «Дорогая, вот тебе пятилитровая бутылка «Джонни Уокера»! Ты рада? Вот и прекрасно, а то мне нечего выпить у тебя после работы». Что тут скажешь? Спасибо, что не сапоги для рыбалки преподнес. А ведь мог бы.

Он делит расходы «по-честному», а не пополам

Если ты все-таки связалась с жадобой и вы уже живете вместе – присмотрись к тому, как он делит ваши совместные расходы. Недавно все соцсети облетела история о мальчике, который предложил девочке пожить вместе и разделить стоимость аренды квартиры пополам. Девочка честно отдавала свою половину, пока не узнала, что квартира принадлежит мальчику. Это жадность в неоперабельной стадии, конечно, поэтому редко встречается. Обычно все проще: вы оплачиваете счета пополам, вместе покупаете продукты, а оставшееся каждый тратит на себя – это очень удобно, правда? Но если готовишь ты, то недостающие ингредиенты ты покупаешь на свои. Ты же женщина, ты лучше знаешь, чем лечить больных, сбегай в аптеку, а? Вуаля – лекарства ты тоже покупаешь на свои. Тебе нужна чистота в доме? Чистящие средства на тебе. Тебе нужна всякая мелкая утварь и техника, облегчающая быт?Опять твои расходы. И наконец, ему хочется, чтобы рядом с ним была красивая женщина – и ты тратишься на наряды и косметику. А он – только на свои собственные хотелки. И это называется «делить бюджет по-честному». Ну-ну.

Он экономит, используя твои ресурсы

Женский труд – обычный бытовой труд, который принято не замечать, – несколько раз пробовали оценить с точки зрения рыночных отношений. И выяснилось, что 90% мужчин на планете в принципе не могут позволить себе жену. Денег нет, чтобы оплачивать все ее услуги: работу горничной, работу повара, работу няни, работу личного психолога, стилиста и массажиста. Дорогие удовольствия, знаете ли. Но вроде нехорошо как-то говорить о деньгах, ведь это любовь и забота. Ну да, конечно. Любовь и забота – в том случае, если вы ведете домашнее хозяйство вместе. Либо если он оплачивает покупку современной техники и услуги домработницы – когда речь идет о действительно тяжелой и грязной работе. А если ты до сих пор моешь посуду руками – о чем тут вообще говорить?

Он требует от тебя отчета за каждую копейку

Тут, в общем, комментарии излишни. Ты взрослый человек и вправе распоряжаться деньгами так, как считаешь нужным. Да, даже если ты – домохозяйка и тратишь деньги, которые заработал он. Возвращаемся к предыдущему пункту: он тебе уже заплатил за ежедневные ужины, стирку, уборку и вечерний психоанализ? Нет? Тогда с какой стати ты еще и бухучет вести должна? Может, еще налоги ему заплатить?

Он внушает тебе, что не в деньгах счастье

Прочувствованная песнь о духовном богатстве, которое якобы единственный путь к счастью – это любимая тема всех жадин. И доля истины в этом есть. Деньги сами по себе — не счастье. Счастье – это комфортная жизнь. Возможность жить отдельно, а не ютиться в одной квартире с родителями; проводить отпуск на море, а не на даче; покупать одежду потому, что хочется, а не потому, что носить нечего; рожать детей, если хочется, и не высчитывать, можешь ли ты себе это позволить. Вот это – счастье. Которое без денег невозможно никак. Так что, если он льет тебе в уши сиропчик про то, что деньги не главное, – попрощайся с ним сразу. Сэкономишь время и нервы. И деньги тоже, кстати.

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