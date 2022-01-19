Эксперт рассказал, почему самый опасный — невидимый пластик

Проблема пластика на планете растет с каждым днем и пока не ясно, как человечеству ее победить. Все дело в том, что до сих пор никто не может сказать, сколько лет должно пройти для разложения пластика – возможно 400 лет, а, возможно и 4000 лет. Как передает издание «Комментарии», об этом во время круглого стола «Экологическая ответственность бизнеса» рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Эксперт пояснил, главная неприятность заключается в том, что большинство вещей, произведенных из пластика не биодеградирует. Из этого следует вывод – бактерии не способны пока его разлагать. Все дело в том, что земные бактерии существуют миллиарды лет, но с пластиком активно сталкиваются лишь несколько десятилетий. Поэтому должно пройти достаточно много времени для того, чтобы понять, как «съесть» пластик. Сегодня называют минимальный период времени на это дело – 400 лет. Но и это не гарантия, потому как ни один предмет из пластика еще столько не существовал.

При этом Евгений Дикий обратил внимание на то, что пластик чисто физически не очень прочный, но зато химически тяжел бактериями. И в этом кроется главная опасность. Потому что, если взять к примеру, пластиковую бутылку и выбросить ее в море, то она там спустя некоторое время раздробится под воздействием солнечных лучей, ударов волн. Вот только неправильно полгать, что пластик исчезнет. Он станет незаметным для человеческого глаза, потому что пластик прозрачный, но в воде он останется. Те же самые планктонные раки не знают, как отличить кусочек пластика от одноклеточных водорослей, которыми они питаются. Они съедят пластик, наполнив им желудок, но чувство голода никуда не исчезнет. Соответственно погибнет планктон, нечего есть рыбе, нечего есть дельфинам, существенно снизятся выловы и так далее.

Евгений Дикий подчеркнул, отсюда вывод – самая большая угроза от пластика начнется для человечества тогда, когда мы его перестанем замечать, но он будут все равно нас окружать и приносить огромный вред.

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Пластик в океане. Фото: из открытых источников

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