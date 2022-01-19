Бывший украинский прокурор-предатель Наталья Поклонская не будет послом Российской Федерации в Кабо-Верде. По ее словам, у нее изменились личностные обстоятельства. Об этом сообщает «Тасс».

«Нет, не планирую (ехать в Кабо-Верде, – ред.). Почему я не вступила на должность? Изменились личные обстоятельства», – сообщила Поклонская.

Данную информацию подтвердили и в российском МИД.

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», – отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что украинское бюро Интерпола Министерства внутренних дел не будет объявлять экс-прокурора оккупированного Крыма Наталью Поклонскую в международный розыск.

Сообщалось, что объявление Поклонской в розыск, которую разрешил Киевский суд задержать, будет противоречить ст. 3 Устава Интерпола о серьезном запрете осуществлять хоть какое вмешательство либо деятельность политического, военного, религиозного либо расового характера.

Заметим, Министерство иностранных дел Украины обратилось к власти Кабо-Верде о назначении Натальи Поклонской послом России. В МИД напомнили, что она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

Как известно, Путин отправил прокурора-предателя Поклонскую на остров посреди океана.

Наталья Поклонская – бывший украинский, а ныне русский юрист. К 2014 году работала в прокуратуре АР Крым. После оккупации полуострова Россией изменила присягу и перешла на сторону оккупантов, возглавив «прокуратуру Крыма». В 2016 году была избрана депутатом Государственной Думы России, где занимала должность заместителя председателя комитета по международным делам.

В Украине против Поклонской возбуждено уголовное производство по статье 109 ч. 1 Уголовного кодекса – «действия, предпринятые с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий». Объявленная в розыск.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам в ближайшее время проведет заседание по вопросу назначения заместителя его председателя Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.

Напомним, в мае Поклонская заявила, что меняет профессию. Поклонская тогда заявила, что скоро на новой работе снова наденет китель, но не уточнила – какой именно.