Ученые рассказали о новой опасности алкоголя для детей и подростков

Опыты на обезьянах показали, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале eNeuro.

«Как правило, почти все исследования подобного рода основаны на рассказах самих пьющих подростков. Наши эксперименты помогли проверить их и показать, что употребление спиртного однозначно связано с замедленными темпами роста мозга», — заявил Кристофер Кронке (Christopher Kroenke) из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США).

В последние годы биологи и медики находят все больше свидетельств того, что длительный прием алкоголя не только ведет к циррозу печени и нарушениям в работе мозга, но и к другим крайне тяжелым последствиям.

К примеру, два года назад ученые обнаружили, что злоупотребление спиртным повышает шансы развития сразу семи видов рака и ведет к целому ряду проблем с работой легких из-за связанных с ним нарушений в круговороте оксида азота в организме. Вдобавок, они нашли намеки на то, что употребление даже небольших доз алкоголя ведет к атрофии центра памяти и других регионов мозга.

Кронке и его коллеги заинтересовались тем, как подобные процессы могут влиять на развитие мозга детей и молодых людей, особенно уязвимых для действия спиртных напитков. Для получения ответа на этот вопрос они приобрели шесть дюжин обычных макак-резусов (Macaca mulatta). Их возраст составлял от трех до пяти лет, что эквивалентно подростковому периоду развития.

Просветив их мозг при помощи МРТ, ученые посадили приматов в специальные клетки, оснащенные двумя типами поилок. В одной из них присутствовала чистая вода, а в другой – раствор спирта, идентичный по концентрации пиву или вину. Познакомив обезьян со вкусом алкоголя, биологи позволили им пить любые количества «пива» на протяжении полугода.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!