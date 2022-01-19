Суд отпустил Порошенко – почему это поможет стать сильнее

Здравый смысл победил. В Печерском суде Киева. Звучит как фантастика. Но это так. Суд отпустил президента Порошенко под личное обязательство. Фактически закрыв тему государственной измены.

И не важно почему это произошло. То ли судья решил, что не хочет быть крайним, да и в Ростове не на что смотреть. То ли во властных кабинетах решили, что эта история им только вредит. Или кто-то из западных партнеров наконец-то смог переложить на хороший украинский (или русский) собственное возмущение по поводу того, что не стоит заниматься внутренним сведением счетов, когда враг стучится в двери искандерами.

Важно, что наконец-то это произошло.

Потому что очень тяжело нашим партнерам из Вашингтона сколачивать коалицию в защиту Украины, когда сама Украина занимается невесть чем. Когда картинка телеканалов показывает раздор.

Очень трудно защищать форпост демократии, где начинает бродить призрак политических преследований. А если мы не демократическая страна, то зачем защищать нас?

Западный мир – это прежде всего о ценностях.

Очень трудно убеждать европейцев уступить собственные интересы ради Украины в то время, когда украинские власти ставят свои интересы превыше всего, в том числе единства государства.

Очень тяжело нашим друзьям из Лондона было бы убеждать тех же немцев, что Украине нужно оружие для противодействия российской агрессии в то время, когда в Киеве эту агрессию не замечают и ее не бнрут в рассчет.

И мы не знаем, что в уме у Путина. Но должны быть готовы ко всему. И сейчас объединиться против угрозы со стороны сумасшедшего гораздо легче. Как и легче построить крепкую коалицию.

Это не значит, что в Печерском суде победили Путина. Нет, враг все еще у ворот. Но сейчас мы точно стали сильнее перед лицом угрозы Кремля.

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