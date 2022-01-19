Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления. Об этом рассказали японские кардиологи, выступавшие на конференции JCS 2019 в Йокогаме.

«Мы выяснили, что если у вас развилась никтурия, то вы страдаете или от высокого давления, или от избытка жидкости в организме. Если она не исчезает, следует обратиться к врачу и проверить давление, а также измерить количество употребляемой соли», — заявил Сатоси Конно (Satoshi Konno) из госпиталя Розай-Тохоку в городе Сендай.

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов (инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность) по-прежнему остаются главной причиной смерти людей во всем мире. Каждый год эти заболевания уносят жизни около 17 миллионов человек, а возникают они в большинстве случаев из-за гипертонии — стабильно высокого давления в кровеносных сосудах.

В последнее время медики и биологи стали обращать внимание на то, что чем больше человек употребляет соли, тем выше вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия.

По словам Конно, ранняя диагностика и лечение позволяют заметно облегчить жизнь пациентам с гипертонией. Поэтому ученые пытаются найти более надежные и простые, доступные каждому обывателю методы выявления первых следов этой болезни.

Один из таких «опознавательных знаков» гипертонии исследователи нашли, когда следили за состоянием сердца и сосудов примерно четырех тысяч жителей города Ватари. Испытуемые регулярно проходили обследования и сообщали ученым, чем они питались и какие проблемы испытывали в повседневной жизни.

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет. То же было характерно для добровольцев, употреблявших много соли, хотя они не всегда страдали от никтурии.

«Мы показали, что даже один лишний ночной поход в туалет повышал шансы на развитие гипертонии примерно на 40 процентов. При этом чем чаще вы ходите в туалет, тем выше будет вероятность получить проблемы с работой сердца и сосудов», — сказал Конно.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!