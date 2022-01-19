Любовный гороскоп 2022 — знаков Зодиака ждет страсть

В 2022 году некоторых знаков Зодиака затянет в пучину любви и страсти. Звезды предвещают бурные романы, возможно даже на почве многолетней дружбы.

Британский астролог Бернард Фитцуолтер рассказал журналу ELLE, каких знаков Зодиака в году Тигра ждут любовные приключения.

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Овен (стихия Огонь)

В 2022 году ваша личная жизнь будет бурлить приключениями, особенно в первые месяцы года. Присмотритесь, возможно ваш коллега давно «сохнет» по вам. Вместе вы создадите отличный дуэт, и даже улучшите работоспособность – вам будут по силу такие задачи, которые в одиночку ни один из вас бы не осилил. Если ваш партнер рад тому, что ваши отношения развиваются на глазах у всех, то вы бы предпочли все оставить в секрете. К концу 2022 года страсти поутихнут, жизнь станет размеренной и у вас появится время подумать над тем, как дальше развиваться. Судьбоносное решение для вас обоих будет принято в начале октября.

Козерог (стихия Земля)

В наступившем году жизнь будет спокойнее, чем в 2021, однако в личных отношениях случится много чего. Первые недели 2022 года будут нежными и романтичными, что придется вам по душе. Больше всего романтики будет в феврале, а если у вас нет пары, то к концу месяца вы скорее всего ее обретете. Лунные и солнечные затмения тоже пойдут вам на пользу – в вашей жизни появится много новых людей. Звезды настроены решительно – подарить вам любовь и заставить вас меньше работать. Если у вас было несколько вариантов, то затмения отметут все, кроме одного – именно он и станет верным решением.

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Весы (стихия Воздух)

В ваших отношениях грядут серьезные перемены, которые станут началом нового пути. В первые месяцы вы упиваетесь друг другом с неистовой страстью и желанием, но как только этот период закончится, вам захочется большего. Вы всерьез задумаетесь над тем, чтобы вывести отношения на новый уровень, стать еще ближе с партнером. Ближе к концу года вас ожидают непредвиденные обстоятельства, из-за которых в отношениях возможен период застоя, но в последние дни года вы начнете меняться дальше. Все, что вы не успели завершить в 2022 году, получится довести до конца в 2023. Для вас время не имеет значение, ведь уже решено – эти отношения всерьез и надолго. Вторая половинка чувствует то же самое и готова посвятить всю себя любви.

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Рыбы (стихия Вода)

Вы вкладываете всю душу в свою работу, хобби и отношения. Но вместе с тем, вам крайне необходимо личное пространство, чтобы передохнуть от всеобщего внимания. В 2022 году вы будете стремиться сохранить отношения, в которых состоите, на том же уровне. Вам важно, чтобы все было надежно, предсказуемо и удобно. Если же у вас нет пары, то в новом году вы обретете друга, с которым у вас будут теплые отношения, но романтического продолжения не будет. Благоприятное время для отношений – апрель. Этот особый период вы будете с ностальгией вспоминать в конце года.

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