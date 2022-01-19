В США такси везло женщину 11 минут за 10 тысяч долларов

В Сан-Франциско служба такси оказалась в самом эпицентре громкого скандала из-за обслуживания пассажиров. Так, таксист сдер с пассажирки 10 тысяч долларов за поездку на расстоянии в 1,77 километров, введя неправильную сумму в кассовом аппарате.

Об этом сообщает портал «CarScoops»

Компания Yellow Cab в США попала в серьезный скандал с обслуживанием пассажиров такси. Пассажирке по имени Маргарита Беккер из Сан-Франциско пришлось заплатить за 11 минут 1,77-километровой поездки на такси 9 875 долларов.

Такси США

Оказывается, терминал, который был оборудован в автомобиле службы такси, не смог провести оплату за поездку. А в таких случаях водитель такси имеет полное право воспользоваться личным кассовым аппаратом, если у пассажира нет наличных денег.

Когда таксист вводил сумму за поездку, он (специально или случайно) ввел не 9,87 долларов, как положено, а в тысячу раз больше. Как только пассажирка заметила такую сумму в чеке, она заявила о мошенничестве в американский банк.

Такси США

В банке рассказали о том, что таксист утверждает о законности сделки, где была поставлена подпись, хотя эта подпись не совпадала с подписью женщины. Уже спустя неделю таксист ушел с работы, а банк согласился не выдвигать ему обвинения.

Напомним, что в США преступник угнал автомобиль с пассажиром, который уснул на заднем сиденье.

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