Как работают противотанковые гранатометы, которые нам передала Великобритания (видео)

Великобритания передала Вооруженным Силам Украины партию противотанковых средств в виде комплексов NLAW.

Комплекс NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) был разработан шведской группой Saab AB совместно с британским отделением группы Thales по заданию и финансированию минобороны Великобритании, сообщает Милитарный.

NLAW является ручным одноразовым противотанковым средством с эффективной дальностью стрельбы до 600 (в новой версии до 800) метров. Перед пуском наводчик с помощью прицела в течение трех секунд отслеживает угловую скорость цели, которая запоминается инерционным блоком ракеты, который при полете делает необходимые поправки, корректируя направление движения.

На телеканале Discovery Science есть специальный обзор этого оружия.

Также вы можете просмотреть видео, записанное с тактических учений, где солдаты испытывают этот гранатомет.

Как известно, США не видят возможности для компромисса с Россией по расширению НАТО.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.

Отметим, что конгрессмены предлагают объявить Украину «страной НАТО+»: что это значит.

К слову, Соединенные Штаты «без лишнего шума» выделили Украине $200 млн помощи.

В то же время Пентагон заявляет, что Россия не сокращает войска возле украинских границ.