Украина получила от США миллион доз вакцины Pfizer

Правительство Соединенных Штатов Америки передало Украине почти миллион доз вакцины Pfizer против коронавируса. Об этом посольство США сообщило в Twitter.

«Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцины Pfizer против Covid-19. Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд Covax является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта «Омикрон», говорится в сообщении.

фото: US Embassy Kyiv/Twitter

Кроме того, заверил Виктор Ляшко, после введения бустерной дозы можно получить новый Covid-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в «Дие» ориентировочно в конце января 2022 года.

Ранее, Минздрав изменил схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от Covid-19. Ведомство обнародовало графику, на которой подробно видно, как можно совмещать вакцины против коронавируса.

В Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что в Украине нет принудительной вакцинации, а есть обязательная. Ведомство определило перечень подпадающих под нее лиц.

Напомним, в Украине начали делать третью ковид-прививку. Также в Минздраве предполагают, что третья прививка от Covid может стать обязательной в Украине.

Накануне Центр общественного здоровья назвал количество украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации.