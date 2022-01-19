Ученые назвали диету, которая поможет избавиться от кровоточащих десен

Гингивит и многие другие проблемы, связанные с воспалением десен, можно ликвидировать, перейдя на диету, содержащую в себе много антиоксидантов, растительной пищи и минимальные количества сахара и животных жиров. Об этом пишут ученые в статье, опубликованной в Journal of Clinical Periodontology.

«Наши эксперименты показали, что от гингивита можно избавиться и вдобавок улучшить свое здоровье, перейдя на оптимальную диету. Соответственно, стоматологи должны обращать внимание на питание своих пациентов и давать им рекомендации, учитывающие негативное влияние западной диеты на здоровье десен», — заявил Йохан Вёльбер (Johan Woelber) из университета Фрайбурга (Германия).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов. Типичная западная диета, в свою очередь, способствует развитию хронических воспалений и опухолей в кишечнике.

Часть этих благотворных и зловредных эффектов связана с тем, как пища влияет на микрофлору кишечника, а другие обусловлены различными молекулами и микроэлементами, напрямую влияющими на работу органов и химический состав крови.

Вёльбер и его коллеги открыли еще одну необычную связь между диетой и хроническими болезнями, наблюдая за тем, как переход на более здоровый рацион питания влиял на состояние десен и зубов трех десятков добровольцев, страдавших от разных форм гингивита. Все они питались типичной западной пищей, не имели вредных привычек или диабета.

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