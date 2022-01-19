Смертность в Украине — коронавирус занимает второе место

COVID-19 в Украине занимает второе место среди причин смерти украинцев. На первом месте ишемическая болезнь сердца.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные Государственной службы статистики за январь-ноябрь 2021 года.

Так, согласно информации Госстата, с начала года умерли 562 137 человек, в том числе в ноябре 87 862 человека.

От COVID-19 умерло 76 949 украинцев (в том числе в ноябре — 21 867 человек).

Самая частая причина смерти с начала года – болезни системы кровообращения, от которых умерло 392 328 человек, в том числе от ишемической болезни сердца — 274 223 человек (в ноябре — 31 984) от цереброваскулярных болезней (инсульта) — 75 563 человека (в ноябре — 8 499).

Вследствие злокачественных новообразований (онкология) умерли 67 750 граждан (в ноябре — 6 232).

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Из-за болезней органов пищеварения умерли 22 701 человек. Болезни органов дыхания стали причиной смерти 24 760 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 19 970 человек).

По данным Госстата, за январь-ноябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5 558 человек, среди них туберкулез — 2 501, от СПИДа умерло 2 026 украинцев.

Помимо прочего, 25 565 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3 369 граждан, утопление — 1 466, гибель на пожаре — 1 069, случайное отравление (кроме алкоголя) — 1 455, отравление алкоголем — 1 623, самоубийства — 5 520, умышленные убийства — 1 147.

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