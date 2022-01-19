Компания из орбиты Коломойского получила из бюджета очередные 1,3 млрд грн на ремонт дорог

Компания ПБС, принадлежащая окружению олигарха Игорь Коломойского, выиграла очередной тендер на ремонт участка трассы Киев-Чоп в Закарпатской области стоимостью 1,31 млрд грн.

Об этом свидетельствуют итоги тендера 19 января, обнародованные в системе ProZorro.

Тендер был объявлен в ноябре 2021 года. В нем участвовало только две компании – ООО ШБУ-77 и ПБС.

Победителем признано ПБС из окружения Коломойского с ценой меньше конкурента на 1%.

Строк действия договора – до конца 2022 года.

Напомним, компания ПБС окружения Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета благодаря тендерам «Большой Стройки» 7,9 млрд грн.

Компания ПБС вошла в ТОП-4 крупнейших выгодоприобретателей «Большой Стройки». В 2020 году ПБС увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка».

По данным СМИ, ООО «ПБС» записано на работницу курорта «Буковель» Иванну Непик.