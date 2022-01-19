Почти, как Alyona Alyona, но без прав на авто: водитель устроил бешеный дрифт на BMW посреди города

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В Виннице водитель легкового автомобиля, заехав на тротуар, устроил дрифт просто посреди площади города. Экстремальное вождение зафиксировали камеры наблюдения. Как оказалось позже, водитель не имел права управлять автомобилем. Подробности узнавали журналисты программы «Спецкор» на канале 2+2.

Видео можно просмотреть по ссылке.

В центре Винницы на площади Ливерпуль, где обычно находится немало людей, а рядом расположен лицей, кафе и остановка общественного транспорта, водитель «BMW» устроил дрифт.

За правонарушение владельцу автомобиля грозило два административных протокола: за проезд по тротуару и отсутствие показателя поворота при выполнении маневра. Однако, как оказалось позже, водительское удостоверение владельца легковой машины, которым оказался 22-летний житель Винницы, было аннулировано еще месяц назад за управление транспортом средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Свое поведение за рулем «дрифтер» объясняет тем, что хотел развлечь жителей города, а еще обещает обжаловать решение полиции в судебном порядке. За двойное нарушение и управление автотранспортом без водительского удостоверения парню выписали штраф в размере 40 тысяч грн. Изъять авто, отмечают в полиции, может только решение суда. Дрифт на дорогах никак не прописан в Кодексе Украины об административных правонарушениях и не имеет соответствующей статьи, поэтому наказать водителя невозможно.

Инструкторы по аварийному вождению подчеркивают: дрифт нужен только для оттачивания навыков вождения и только на специально отведенных для этого площадках. Такие необдуманные действия водителя являются причиной возникновения аварийных ситуаций и вынуждают других участников дорожного движения резко изменять скорость или направление движения.

Кроме того, чтобы ни одна машина не смогла больше заехать на площадь в центре города, коммунальщики Винницы собираются оградить ее специальными столбиками.

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