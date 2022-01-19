Почти, как Alyona Alyona, но без прав на авто: водитель устроил бешеный дрифт на BMW посреди города
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В Виннице водитель легкового автомобиля, заехав на тротуар, устроил дрифт просто посреди площади города. Экстремальное вождение зафиксировали камеры наблюдения. Как оказалось позже, водитель не имел права управлять автомобилем. Подробности узнавали журналисты программы «Спецкор» на канале 2+2.
Видео можно просмотреть по ссылке.
В центре Винницы на площади Ливерпуль, где обычно находится немало людей, а рядом расположен лицей, кафе и остановка общественного транспорта, водитель «BMW» устроил дрифт.