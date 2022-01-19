Почти, как Alyona Alyona, но без прав на авто: водитель устроил бешеный дрифт на BMW посреди города

Кроме того, чтобы ни одна машина не смогла больше заехать на площадь в центре города, коммунальщики Винницы собираются оградить ее специальными столбиками.

Напомним, что в Украине взлетели цены на бензин и дизтопливо: дешевле на велосипеде. Украинцам озвучили новые цены на А-95, А-92 и дизельное топливо на АЗС

Как сообщает портал Знай Украинцы нашли способ «наказать» шумных соседей за Перфораторы и крики

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