Нумерологический гороскоп — что прогнозирует человеку число судьбы

Число судьбы — это цифра, которая несет информацию о жизненном пути. Она придает смысл жизни, помогает человеку лучше понять его личностные качества.

Каждый хотя бы раз задумывался о своем призвании и предназначении: «То ли я делаю? В какой сфере деятельности мне нужно себя реализовать? Юриспруденция или медицина?». Число судьбы и поможет узнать ответы на эти и не только вопросы.

Как его рассчитать?

Специалисты «Astroprognostic» подсказали, как узнать свое число.

Найдите в таблице цифры, которые будут соответствовать каждой букве в вашем имени. Например, ваше имя Ирина. В таком случае букве «и» — это «1», «р» — «9», «и» — «1», «н» — «6», «а» — «1». Вместе получается — 18. Теперь разбиваем сумму на «1» и «8» и складываем эти числа. Число вашего имени — 9. Повторите такие же манипуляции с фамилией и отчеством. А затем сложите все вместе. Например, у вас получилось «975», суммируйте 9+7+5 = 21 = 2+1 = 3. Ваш конечный результат и число судьбы — 3.

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1 — прирожденное лидерство

Вы экстраверты, отличающиеся острым умом, энтузиазмом, энергичностью, креативностью. Люди с числом судьбы «1» не всегда прислушиваются к советам окружающих, предпочитая учиться на своих ошибках.

2 — умение давать

Вы духовная, страстная, коммуникабельная личность. Зачастую такие люди выбирают профессию, которая требует много общения. Консультант, журналист, психолог, дипломат — идеальные должности для вас. Что касается недостатков, вы слишком самокритичны к себе и другим.

3 — свобода духа

Вы чувствительны, оптимистичны, независимы, общительны, можете найти общий язык с кем угодно. Идеальная профессия для вас — артист (певец, актер, шоумен, танцор, ведущий).

4 — практичность

Такие люди отличаются большой силой воли, надежностью, преданностью и организованность. Вы склонны к управлению и предпринимательству. Ваши недостатки — замкнутость в себе.

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5 — мотивация

Мотивированные личности — это авантюристы, владеющие многими навыками и талантами. Вам нравится сложная работа, вы не боитесь пробовать себя в политике, юриспруденции. К романтическим чувствам люди, которым покровительствует пятерка, относятся с долей скептицизма.

6 — ответственность

Вы консервативны, щедры, имеете много друзей и лояльно относитесь к чужим ошибкам. Такие люди ищут себе работу, которая позволяет с легкостью наблюдать за другими. Однако, человек с числом судьбы «6» восприимчив к внезапным потрясением.

7 — решительность

Семерка покровительствует умным интровертам с развитым духовным миром. Такие личности предпочитают умственный труд. Однако представители данного числа судьбы любят спорить с людьми, даже зная, что другие правы.

8 — целеустремленность

Вас можно описать как честных, прямолинейных, надежных и дисциплинированных. Зачастую ваша искренность и чрезмерная прямолинейность может обижать окружающих. Данных людей нередко считают отстраненными, зацикленными только на своих целях.

9 — заботливость

«9» говорит о чувственной, творческой, сострадательной личности. Вы живете ради того, чтобы помогать другим, облегчать им жизнь. Сферу деятельности выбираете соответствующую.

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