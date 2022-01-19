Стало известно, в каком банке украинцы держат больше денег

Больше всего сбережений хранится в ПриватБанке

Банки, входящие в Фонд гарантирования вкладов Украины, хранят 641 млрд. грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В нашей стране работает 71 банк, но участниками Фонда являются 70 из них. Всего в банках насчитывается около 50 млн вкладов.

Больше депозитов в Приватбанке на 248,8 млрд гривен. В госбанке держат свои средства более 23 млн. человек.

Какие банки вошли в топ по вкладам:

Альфа-Банк – 48,9 млрд. гривен, 2,5 млн. вкладчиков;

Райффайзен Банк – 45,9 млрд. гривен, количество вкладчиков – 2,7 млн. грн;

ПУМБ – 34,2 млрд гривен, количество вкладчиков – 2,4 млн;

Укрсиббанк – 33,6 млрд гривен, количество вкладчиков – 1,7 млн.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2021 общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 641,2 млрд грн, что на 11,9 млрд больше, чем по состоянию на 1 ноября 2021 года.

Ранее, за сентябрь, номинальный объем средств физических лиц в банках увеличился на 1,6 млрд до 688,5 млрд грн.