Ученые выяснили, как закуска и выпивка связаны друг с другом

Необычные эксперименты с жирной пищей и мышами-алкоголиками помогли ученым доказать, что стремление употреблять и то, и другое контролируется одной и той же цепочкой нейронов. Они рассказали об этом, выступая на конференции Experimental Biology 2019, проходящей в американском Орландо.

«Запойное пьянство и ожирение давно стали двумя самыми распространенными проблемами со здоровьем в США. Мы предположили, что они могут быть связаны с сбоями в работе одних и тех же регионов мозга. Поэтому, склонность к одной из них, к примеру, обжорству, будет повышать вероятность развития второй», — рассказывает Кейтлин Кокер (Caitlin Coker) из университета Пенсильвании в Херши (США).

Все люди, знакомые с пьянством или с сильно пьющими людьми, часто замечают, что увлечение высокоградусной выпивкой ведет к почти полному отказу от употребления пищи или же не заставляет их толстеть, несмотря на высокую калорийность спиртных напитков. Большим исключением здесь является пиво, любители которого быстро отращивают «пивные животики» и толстеют в других местах.

Недавно ученые выяснили, что это происходит по той причине, что мозг алкоголиков начинает воспринимать спиртное в качестве «нормальной» еды, предпочитая его всем остальным видам пищи. С другой стороны, наблюдения последних лет показывают, что периодические, но не постоянные попойки ведут и к набору лишнего веса, и к развитию алкоголизма.

Кокер и ее коллеги выяснили, как возникает эта взаимосвязь, наблюдая за жизнью нескольких десятков мышей, пристрастившихся к алкоголю. Ученые разделили их на три группы, каждая из которых имела свой собственный «режим питания».

Грызуны из первой трети имели постоянный доступ к жирной пище, но лишь иногда получали порции спиртного. Вторая часть мышей питалась нормальной пищей и тоже имела возможность напиваться лишь эпизодически, а остальные животные могли устраивать попойки и объедаться жирной едой только в некоторые часы и дни.

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