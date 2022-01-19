Ученые выяснили, почему волчанка чаще поражает женщин

Волчанка, предположительно погубившая певицу Юлии Началовой, чаще поражает женщин из-за наличия у них дополнительной Х-хромосомы и неполной блокировки ее работы в иммунных клетках. К такому выводу пришли генетики, опубликовавшие статью в журнале JCI Insight.

«Мне кажется, это очень важное открытие. Если нам удастся заставить РНК, блокирующую чтение «выключенной» Х-хромосомы, работать нормально, то тогда мы сможем подавить те нарушения в работе генов, которые предположительно связаны с развитием волчанки», — заявила Монсеррат Ангуэра (Montserrat Anguera) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

Человека и многих других живых существ поражает целый ряд тяжелых болезней, причиной развития которых являются не микробы или вирусы, а нарушения в работе иммунной системы, заставляющие ее клетки атаковать здоровые ткани тела. К числу таких болезней относятся рассеянный склероз, волчанка, диабет первого типа и артрит.

То, почему возникают все эти болезни, ученые пока не знают — существуют примерно равные основания полагать, что они могут быть редким последствием обычных инфекций, а также продуктом неких нарушений в работе генов и мутаций в них.

К примеру, год назад российские биологи предположили, что волчанка и рассеянный склероз могут быть связаны с особыми каталитическими антителами, которые вырабатывают стволовые клетки костного мозга. С другой стороны, их американские коллеги показали, что волчанка может быть продуктом необычных взаимодействий между микрофлорой кишечника и иммунитетом.

Ангуэра и ее коллеги уже несколько лет пытаются понять, почему любимая болезнь доктора Хауса примерно в 12 раз чаще поражает женщин, чем мужчин. Они нашли ответ на этот вопрос, наблюдая за работой иммунитета обычных лабораторных мышей и грызунов, предрасположенных к развитию волчанки и быстрой гибели по тому же сценарию, как и российская певица.

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