Что нельзя носить на работе

Приталенная юбка-карандаш, прозрачная блузка и укороченный жакет — это стандартный набор офисного гардероба. Но дело в том, что все эти вещи давно вышли из моды, а некоторые и вовсе нарушают офисный дресс-код. Украинский модельер Андре Тан в своем Instagram рассказал, чем заменить устаревшие вещи, чтобы выглядеть стильно.

«Куцые» жакеты

Подобный фасон остался далеко в прошлом, но до сих пор не исчез из гардеробов некоторых дам. Важно понимать, что у каждой вещи есть срок годности, и устаревший фасон скрыть невозможно. Лучше заменить короткий жакет на удлиненный двубортный пиджак или блейзер прямого покроя. Также в этом сезоне актуальна снова клеточка и «гусиная лапка».

Брюки с низкой посадкой

Низкая посадка не украшает никого, за исключением Пэрис Хилтон, которая по сей день остается верной моде нулевых. На замену лучше взять брюки со средней или высокой посадкой на талии. А еще в этом сезоне в моде разрезы и разнообразные оттенки.

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Юбки и платья неактуальной длины

Мини-юбки в офис надевать категорически нельзя, а длина «по середину колена» вызывает нервный тик у стилистов. Всю эту безвкусицу лучше заменить юбкой, которая закрывает чашечку колена — длина миди. Такие платья и юбки не выйдут из моды еще несколько лет точно.

Прозрачные блузы и топы

Любая прозрачная и полупрозрачная одежда нарушает все правила офисного дресс-кода, даже если сверху вы наденете пиджак. Базовая рубашка для офиса должна быть из плотной ткани и прикрывать все, что нельзя демонстрировать на работе.

Обилие трикотажа

Тотал-лук из трикотажных вещей или просто их огромное обилие — это большая ошибка. Вещи из такого материала нужно носить дозировано. Кардиган, водолазка, свитер или топ — вот основной набор, который можно носить на работу. Главное не все сразу.

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Балетки

Обувь на низком ходу и без какого-либо каблука уродует не только походку, но и ноги владелицы. Заменить балетки можно другой обувью: туфлями, лоферами, монки или броги. А если вы очень любите балетки, то лучше выбирайте с заостренным мыском и без каких-либо украшений, в виде стразиков или бантиков.

Устаревшие украшения

У украшений тоже есть свой срок годности и они легко могут выходить из моды. В первую очередь откажитесь от советских сережек с кисточками, перьями и в целом от яркой и массивной бижутерии. Для работы в офисе уместны только базовые лаконичные украшения: золото, серебро, розовое золото. Возможна и бижутерия, но из натуральных материалов, маленькие и неброские.

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