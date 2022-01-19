Адвокатам Порошенко предлагали купить запись «совещания у Зеленского»

Адвокат Илья Новиков сообщил, что ему, а также его коллеге Игорю Голованю и народному депутату от «Евросолидарности» Ирине Геращенко поступило предложение купить «запись совещания в Офисе президента Зеленского по делу Порошенко». Это произошло до оглашения меры пресечения пятому президенту, как уже известно судья Алексей Соколов решил отпустить экс-главу государства под личное обязательство.

«Первая их попытка в понедельник сорвалась, судья после пяти часов в совещательной комнате прислал секретаря и объявил об отложении на сегодня. Нам совершенно очевидно, что для наших оппонентов из Офиса президента это провал, им было важно получить картинку Порошенко в наручниках сразу же, в день его прилета в Украину», – пишет Новиков.

Илья Новиков сообщил о провокации

«Никто не сомневается, что этого они хотят, и невозможность обеспечить результат для них является неприятной демонстрацией неполного контроля над ситуацией. А они сейчас не могут позволить себе выглядеть неэффективными в манипулировании судами, если уж отважились делать это на виду у всех. Сел на этот велосипед – едешь вперед или падаешь из него», – сообщил адвокат.

«Между тем, мне в телеграмм, а также Игорю Голованю и Ирине Геращенко сегодня ночью пришли одинаковые предложения купить запись якобы совещания у Зеленского. Не знаю, на что они рассчитывали. Скорее всего, это пранк, возможно наивная попытка заработать денег. Их проблема в том, что даже если такая запись существует и она настоящая, она нам не очень нужна. И без него совершенно ясно, что происходит. Все, что мы хотели сказать, мы сказали в суде. Документы по делу опубликованы, каждый может прочесть их сам, ни одного места для секретов», – резюмировал Новиков.

Как уже известно, 19 января Печерский райсуд Киева избрал личное обязательство мерой пресечения пятому президенту Украины, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко.

Вынести решение по итогам заседания суд мог еще два дня назад, 17 января, в день возвращения Порошенко в Украину, после нескольких недель пребывания за границей. В тот момент, следователю судье Алексею Соколову, который должен принять решение о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко, стало плохо. Однако после почти 12-часового заседания судья Алексей Соколов решил перенести объявление решения на 19 января.

Под Печерским судом в Киеве, где сегодня избирали меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.

В частности, под Печерским судом избили депутата, он зовет начальника полиции «на ковер».

За несколько часов до этого поклонники Порошенко собрались на массовую акцию перед судом.