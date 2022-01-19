Леся Никитюк сама себе сделала крутой презент

Украинская телеведущая Леся Никитюк явно на себе не экономит. Не так давно она признавалась, сколько тратит на походы в салоны красоты, а теперь похвасталась новым подарком для себя любимой. В своем аккаунте в Инстаграм Леся опубликовала несколько снимков, на которых позировала с подарком, которому может позавидовать геймерское сообщество. Никитюк стала счастливой обладательницей «плойки». Нет, не для волос. Знаменитость купила игровую консоль Play Station 5.

Как сообщает со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Леся опубликовала фото в обнимку с новенькой приставкой. Цена подобной колеблется в пределах одной тысячи долларов. Не ясно, рекламная ли это интеграция, или же Никитюк решила прильнуть к геймерскому сообществу. Но, судя по довольному лицу Леси, ближайшее ее свободное время пройдет за играми. «Купила малому на праздники… Вспомнила, что у меня нет малого. Теперь придется самой. Подскажите, с какой игры начать? Horizon Forbidden West, Ratchet&Clank, Spider-Man…», — поинтересовалась Никитюк у подписчиков.

Те стали засыпать знаменитость поздравлениями с приобретением, и советовать игры. Леся, мы советуем поиграть в Horizon Forbidden West – очень атмосферная игра с чудесной героиней.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!