Характер по знаку Зодиака – что мешает почувствовать себя счастливыми

Всегда найдется какая-то мелочь, которая мешает жить спокойно и счастливо. Зачастую в этом виноваты не внешние факторы, а особенности характера человека. Астрологи уверены, что у каждого знака Зодиака есть своя «ахиллесова пята», которая портит удовольствие от жизни.

Об этом сообщает «Astroprognostic».

Овны не умеют принимать поражение и всегда стремятся к лидерству. Вместо того чтобы наслаждаться процессом, они тратят силы на то, чтобы скорее обогнать конкурентов.

Тельцы не выносят жизненные перемены. Они делают все для того, чтобы сохранить привычную рутину. Из-за этого не впускают в жизнь новых людей и не спешат открывать сердце.

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Близнецы боятся одиночества и делают все, чтобы рядом были люди, готовые их выслушать. Иногда для счастья им не хватает спокойствия и возможности побыть наедине с мыслями.

Рак портит жизнь излишней неуверенностью в себе и страхом перемен. Немного смелости не помешало бы им для того, чтобы познать счастье.

Лев ставит во главу угла мнение окружающих. Он пытается произвести на них впечатление и при этом не замечает собственные ощущения.

Дева круглосуточно стремится к совершенству. Вместо того чтобы заменить яркие краски жизни, она старается достичь сомнительного идеала. Дайте себе возможность дышать полной грудью.

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Весы все время пытаются угодить окружающим. Кроме того, они откладывают важные дела, что всегда заканчивается огромным стрессом.

Скорпионы тратят слишком много времени и сил для того, чтобы разобраться в неважных вещах. «В чем подвох?», — спрашивают они все время. Излишняя подозрительность не дает им быть счастливыми.

Стрелец всегда рассчитывает только на себя. А ведь можно было облегчить жизнь. Часто Стрельцы пытаются выполнить сразу несколько дел одновременно. Результат получается посредственный.

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Козерог знаменит высокой работоспособностью. Это и плюс и минус одновременно. Трудолюбивые Козероги много добьются, но какой ценой?

Водолей зависит от общения и новых впечатлений. Постоянная смена обстановки для него крайне важна. Одиночество и однообразие превращает жизнь в каторгу.

Рыбы очень чувствительны. Любую неудачу они пропускают глубоко через себя. Это мешает замечать плюсы.

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