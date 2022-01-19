В Великобритании отменяют большинство карантинных ограничений и даже маски

Омикрон отступает

В Великобритании стабилизировалась ситуация с COVID-19, в частности считают, что пик волны Омикрон миновал.

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Наши ученые считают, что волна штамма Омикрон, вероятно, уже достигла пика на национальном уровне,

– отметил Джонсон.

Премьер также добавил, динамика заболеваемости положительная – снизилось количество пациентов в реанимациях.

Большинство ограничений отменяют

Борис Джонсон объявил об отмене введенных ранее ограничений. В частности, предъявление вакцинных паспортов станет не обязательным при посещении массовых мероприятий и ночных клубов.

Кроме того, отменяют ношение масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.

Работодателям не будут рекомендовать переводить работников на удаленную работу.

Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать,

– сказал премьер.

Ранее жителям Англии, которые с помощью самотестирования определят, что инфицированы коронавирусом, но не имеют симптомов, позволили не проводить дополнительно ПЦР-тест.

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