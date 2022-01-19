Рабинович о деле Медведчука и Порошенко: Правовому беспределу должен быть положен конец!

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович будет инициировать привлечение к ответственности лиц, фабриковавших незаконное обвинение против председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Правовому беспределу должен быть положен конец! Как народный депутат Украины я буду инициировать привлечение к ответственности лиц, фабриковавших незаконное обвинение против Медведчука и Порошенко», – написал Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии ОПЗЖ считает, что «власть обязана немедленно снять арест с Виктора Медведчука, которого президент Зеленский обвинил в том же нелепом «угольном деле», в котором сегодня пытались обвинить Порошенко».

«Нет никакой юридической логики в том, что у этих двух политиков различная мера пресечения. Тем более, что Медведчук ни разу не уклонялся от следствия! Если это не произойдет – власть полностью подтвердит, что в отношении Медведчука происходит политическая расправа, не имеющая никакого отношения к закону. Закон – или один для всех, или его вообще не существует!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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