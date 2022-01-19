Правила перерегистрации авто в Украине изменились

Правительство утвердило порядок перерегистрации транспортный средств.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Так, в список документов, которые подтверждают законность приобретения автомобиля добавили решение о безвозмездной передаче конфискованного имущества.

К тому же акт про проведенные электронные торги изменили на «электронный аукцион».

Помимо этого, пункт о перерегистрации транспортного средства, если оно находится в реестре должников, дополнили исключениями.

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Согласно документу, перерегистрировать авто теперь можно будет, если оно получено в счет погашения долга, приобретено в порядке, определенному статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений», и если конфискованное ТС безвозмездно получено по решению суда.

Напомним, ранее Realist.online сообщал, как можно онлайн узнать о своем штрафе.