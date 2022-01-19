На Печерске в Киеве хулинаны файерами забросали стройку

В Печерском районе столицы спецназовцы задержали группу лиц, которые вчера вечером, 18 января, которые в сторону строительства новостройки по ул. Ольшанской начали бросать пиротехнику.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, правонарушители проникли на территорию строительства, где совершили хулиганские действия. Они повредили забор, начали бросать файеры, в результате чего загорелось одно из временных помещений для охраны. В результате происшествия никто не пострадал.

После совершенных действий злоумышленники скрылись с места происшествия. Но менее через час спецназовцы задержали двух человек, причастных к нарушению. Ими оказались киевлян и уроженец Черниговщины, 1995 и 2003 годов рождения. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы. Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время поверхностного осмотра у одного из задержанных изъяли дымовую шашку.

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По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении в совершении этого преступления и избрании мер.

На Facebook-странице «Киев Оперативный» появилось видео, на котором зафиксированы хулиганские действия группы лиц.

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