Правительство сократило срок действия Covid-сертификатов

Кабинет министров сократил срок действия Covid-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. После появления технической возможности сертификаты после бустерной дозы начнут действовать. Об этом шла речь на заседании правительства 19 января

«Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни Соvid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности», – говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, страны ЕС начали сокращать срок действия Соvid-сертификатов до 270 дней.

«Следовательно, для надлежащего взаимодействия с доверительной сетью Европейского Союза и с учетом результатов наблюдений относительно периода действенности вакцин, Украине также целесообразно применить указанный срок», – говорится в документе.

Кроме того, в Украине как и в большинстве других стран началась вакцинация бустерной дозой. Поэтому есть необходимость определить порядок формирования и использования Соvid-сертификатов на основании бустерной дозы.

Еще Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы «еПоддержка». Украинцы от 60 лет с 24 января смогут купить на «ковидную» тысячу лекарства.

Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца дополнен новой сферой – лекарственные средства.

При этом лица от 60 лет смогут приобрести на тысячу как рецептурное, так и безрецептурное лекарство.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «в условиях установленного Кабинетом министров Украины карантина… нуждаются в поддержке лица в возрасте от 60 лет путем предоставления помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств».

Как известно, всплеск Covid-19 изменил карантинную карту: в каких областях ситуация ухудшается.

Накануне Минздрав Украины зафиксировал резкий скачок новых случаев Covid-19. Во вторник выявлено 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Ранее Офис президента заявил о стремительном увеличении заболевших в Украине. Между тем, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина.