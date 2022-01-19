Украинцев в сети «атаковали» мошенники, которые предлагают фальшивую страховку: топ советов экспертов, чтобы не попасть на крючок

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Кибератака заблокировала работу сервисов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и ударила по базе электронных полисов. Чем рискуют водители и когда ждать возобновления работы сервисов, узнавали журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.

Видео можно просмотреть по ссылке.

Хакерская атака, совершенная в ночь с 13 на 14 января, вывела из строя централизованную базу данных Моторного страхового бюро Украины. С пятницы страховой полис можно проверить только в бумажном варианте, а дистанционные страховые сервисы для автовладельцев стали недоступными.

Кибератака, фото: скриншот из видео

Кибератака, фото: скриншот из видео

Следовательно, ни одна страховая компания не может продать полис онлайн. Возможности внести новую информацию о зарегистрированных новых полисах в базу данных нет, как и невозможно проверить уже существующий полис.

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Несмотря на это, страховые агенты сообщили, что некоторые компании сейчас выдают бумажные полисы старого образца, обещая добавить информацию в базу данных, как только та заработает. Однако, что ждет владельца автомобиля в случае, если он попадет в ДТП с таким полисом, прежде чем электронный сервис возобновит свою корректную работу, прогнозировать не берется никто.

Кибератака, фото: скриншот из видео

Кибератака, фото: скриншот из видео

В МТСБУ проблему признают и работают над ее разрешением фактически круглосуточно. Кроме того, в пресс-службе добавили, что реестр, содержащий личные данные и информацию о договорах полисов ОСАГО владельцев автомобилей, не был поврежден.

Кибератака, фото: скриншот из видео

Кибератака, фото: скриншот из видео

На момент базы МТСБУ не работают, а автовладельцам необходимо приобрести новый страховой полис, оформить его можно в бумажном виде через страховую компанию. Также необходимо отметить: чтобы не стать жертвой мошенников, водителям следует проверять уникальность бланка полиса, не заключать договора с сомнительными лицами или в непредусмотренных к этому местах, проверять полномочия страховых посредников.

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