Украинцев в сети «атаковали» мошенники, которые предлагают фальшивую страховку: топ советов экспертов, чтобы не попасть на крючок
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Кибератака заблокировала работу сервисов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и ударила по базе электронных полисов. Чем рискуют водители и когда ждать возобновления работы сервисов, узнавали журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.
Видео можно просмотреть по ссылке.
Хакерская атака, совершенная в ночь с 13 на 14 января, вывела из строя централизованную базу данных Моторного страхового бюро Украины. С пятницы страховой полис можно проверить только в бумажном варианте, а дистанционные страховые сервисы для автовладельцев стали недоступными.