Украинцев в сети «атаковали» мошенники, которые предлагают фальшивую страховку: топ советов экспертов, чтобы не попасть на крючок

Кибератака, фото: скриншот из видео

На момент базы МТСБУ не работают, а автовладельцам необходимо приобрести новый страховой полис, оформить его можно в бумажном виде через страховую компанию. Также необходимо отметить: чтобы не стать жертвой мошенников, водителям следует проверять уникальность бланка полиса, не заключать договора с сомнительными лицами или в непредусмотренных к этому местах, проверять полномочия страховых посредников.

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