Биологи выяснили, где находится главный «сборочный цех» вируса гриппа

Португальские молекулярные биологи проследили за тем, что происходит с гриппом после его проникновения в клетки человека и выяснили, где находится главный «сборочный центр» новых вирусных частиц. Эти данные помогут ученым создать универсальную вакцину от этой болезни, сообщает журнал Nature Communications.

«Мы открыли дорогу для создания принципиально новых, альтернативных подходов к борьбе с гриппом. Теперь мы можем атаковать сам процесс формирования генома вируса или ту точку, где собираются его новые частицы», — заявила Мария Аморим (Maria Amorim) из Института Гульбенкяна в Оэйраше (Португалия).

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч человек. Борьба с заболеванием осложняется тем, что у этого вируса есть три разновидности — А, В и С, поэтому довольно сложно предсказать, какой именно вид получит наибольшее распространение в этом или следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам.

Аморим и ее коллеги по институту подошли к решению этой проблемы с принципиально иной стороны. Они не стали искать «универсальные» антитела, способные распознавать большую часть уже готовых вирусных частиц, а проанализировали то, как они формируются внутри клеток людей и других млекопитающих.

Генетический материал вируса гриппа, как объясняют ученые, состоит из восьми обособленных молекул РНК, каждая из которых упакована в особую белковую оболочку, одновременно защищающую их от повреждений и обнаружения клеткой, а также содержащую в себе все необходимые «инструменты» для запуска процесса их самокопирования.

С одной стороны, подобное разделение упрощает жизнь вирусу внутри клеток, но с другой – оно заметно усложняет процесс сборки его копий. По сути, гриппу необходимо не только скопировать каждый сегмент генома и упаковать их в белки, но и соединить ровно восемь РНК-молекул в единую вирусную частицу.

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