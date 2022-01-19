В Украине могут приостановить плановые госпитализации, – Ляшко

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Готовность медицинской системы

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что сейчас в больницах украины выделено более 64 тысяч коек для госпитализации больных COVID-19, из них свыше 96,7% обеспечены кислородом.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава

“После внедрения красного уровня эпидемической опасности в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения будут приостановлены плановые госпитализации для переориентации освобожденных коек на прием больных коронавирусной болезнью”.

Актуальная ситуация с COVID-19

К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую повлечет штамм Омикрон. Этот вариант коронавируса все чаще фиксируют в регионах.

Ляшко сообщил, что сейчас случаи инфицирования штаммом Омикрон подтвердили в 7 областях Украины, в частности:

  • в городе Киев,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • Киевской,
  • Одесской,
  • Полтавской,
  • Тернопольской,
  • Львовской.

По состоянию на 19 января в течение суток в Украине обнаружили 12,8 тысячи случаев коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 2 401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 163 человека.

Симптоми Омікрону

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала