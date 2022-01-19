В Украине могут приостановить плановые госпитализации, – Ляшко

Готовность медицинской системы
Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что сейчас в больницах украины выделено более 64 тысяч коек для госпитализации больных COVID-19, из них свыше 96,7% обеспечены кислородом.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
“После внедрения красного уровня эпидемической опасности в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения будут приостановлены плановые госпитализации для переориентации освобожденных коек на прием больных коронавирусной болезнью”.
Актуальная ситуация с COVID-19
К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую повлечет штамм Омикрон. Этот вариант коронавируса все чаще фиксируют в регионах.
Ляшко сообщил, что сейчас случаи инфицирования штаммом Омикрон подтвердили в 7 областях Украины, в частности:
- в городе Киев,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Тернопольской,
- Львовской.
По состоянию на 19 января в течение суток в Украине обнаружили 12,8 тысячи случаев коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 2 401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 163 человека.
Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала