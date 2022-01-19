Ученые рассказали, как избежать развития артрита в старости

Всего часа прогулок или легких упражнений в неделю хватит для того, чтобы резко уменьшить шансы на развитие самых тяжелых форм артрита у пожилых людей, чьи суставы начали терять гибкость. Об этом пишут медики в American Journal of Preventive Medicine.

«Мы показали, что пожилым людям нужно тратить всего десять минут в день на физическую активность, чтобы сохранять самостоятельность и подвижность. С подобной задачей может справиться любой, и мы надеемся, что столь низкий «порог входа» мотивирует многих из них вести подобный образ жизни», — заявила Дороти Данлоп (Dorothy Dunlop) из Северо-западного университета в Чикаго (США).

Ревматоидный артрит и другая форма этой болезни, черепной артрит, возникают в результате того, что иммунная система человека, по пока неизвестным причинам, начинает атаковать соединительные ткани в суставах, в результате чего в них развивается воспаление, и они начинают разрушаться. По текущим оценкам ВОЗ, от различных форм артрита страдает около 1% от общего населения Земли, и около 5% пожилых людей.

То, почему возникают все эти болезни, ученые пока не знают — существуют примерно равные основания полагать, что они могут быть редким последствием обычных инфекций, а также продуктом неких нарушений в работе генов и мутаций в них.

По этой причине лекарств от артрита пока не существует. Поэтому врачи и больные вынуждены бороться с его симптомами, принимая обезболивающие или препараты, подавляющие иммунитет и обладающие серьезными побочными эффектами. Вдобавок, медики пытаются сформулировать диеты и наборы упражнений, которые бы помогали максимально снизить шансы на приобретение артрита.

Данлоп и ее коллеги открыли относительно простой и безболезненный способ максимально обезопасить себя от развития самых тяжелых форм артрита, наблюдая за здоровьем примерно полутора тысяч американских пенсионеров. Все они находились в группе риска и страдали или от легких форм этой болезни, либо от других типов болей в суставах.

Ученые выдали всем участникам этого эксперимента браслеты-акселерометры, которые измеряли их уровень физической активности на протяжении всего времени дня. Параллельно они следили за изменениями в состоянии их суставов и периодически проводили опросы, испытывают ли они проблемы в повседневной жизни.

Как оказалось, даже относительно небольшой уровень физической активности оказался крайне благотворным для здоровья пенсионеров – если они тратили больше часа в неделю на прогулки или легкие упражнения, вероятность развития тяжелых форм артрита снижалась на 85%, а частота появления бытовых физических проблем упала на 45%.

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