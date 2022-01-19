Главные притворщики: кто из знаков Зодиака любит плести интриги за спиной

Лицемеры могут улыбаться в лицо и при этом обливать человека грязью в разговоре с другими. Сталкиваться с неискренностью неприятно. Но в общении с некоторыми знаками Зодиака такое случается слишком часто.

Рейтинг самых лицемерных знаков Зодиака назвало издание «MSN».

1. Стрельцу нельзя доверять

Стрельцы часто попадаются на двуличии. Они могут говорить одно и делать совершенно другое. Амбиции Стрельцов безграничны. Ради успеха они способны пройтись по головам окружающих.

2. Близнецы привлекают людей своим обаянием

Обаятельные и спокойные Близнецы сразу же очаровывают окружающих. Но их доброжелательность имеет срок годности. Когда разговор окончен, улыбка сползает с лица Близнецов. Они с легкостью предадут человека, который не слишком много для них значит.

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3. Рыбы притворяются милыми

Беззаботных и милых Рыб сложно заподозрить в лицемерии. Но, если копнуть немного глубже, ложь станет очевидной. Рыбы часто распускают «хвост», чтобы впечатлить других.

4. Весы – знаменитые манипуляторы

С первого взгляда Весы могут показаться милыми и безвредными, но под их невинной внешностью скрываются манипуляторы. Весы не дают второй шанс тем, кто их однажды разочаровал. Они стремятся угодить людям. Для этого могут надеть несвойственную для себя маску.

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5. Дева изображает жертву

Девы с радостью указывают на недостатки и слабости других людей. Но, оказавшись в центре критики, они злятся и обижаются. Девы легко критикуют других, но не могут принять, что они сами не идеальны.

Ранее на Realist.online назвали пять знаков Зодиака, которые редко разводятся.