Купание на Крещение: сеть заполонили курьезные мемы и фотожабы

Украинцы лезут в прорубь, чтобы сделать красивые фото для соцсетей?

Сегодня, 19 января, сеть буквально взорвалась мемами и фотожабами о купании на Крещение.

В частности, интернет-юмористы шутят, что украинцы ныряют в прорубь только для того, чтобы сделать красивые фото.

Напомним, Крещение Господне также день называют Святое Богоявление. Один из главных православных праздников, в который чтится вхождение Иисуса Христа в реку Иордан, чтобы служить людям.

В крещенскую ночь вода становится целебной и наделенной чудесными свойствами.