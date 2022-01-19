Для чего применяют серебрение зубов и насколько оно эффективно

Если вас не устраивает такой дефект, стоматолог предложит альтернативные варианты в зависимости от тяжести и локализации кариеса, например стоматологические герметики, фторсодержащий гель и лак.

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Проблема кариеса

Кариес зубов является одним из самых распространенных хронических заболеваний. Однако в последние годы наблюдается значительное снижение распространенности и тяжести кариеса. Это частично объясняется фторированием воды и использованием фторсодержащих пероральных средств.

Эффективность серебрения зубов

Фторид диамина серебра – жидкое вещество, содержащее серебро и фторид. Он предотвращает образование кариеса и его распространение на другие зубы.

Исследования подтвердили, что фторид диамина серебра полезен для профилактики кариеса, если наносить его на здоровые поверхности зубов, а Американская стоматологическая ассоциация внесла его в клинические рекомендации как эффективное средство.

Кому нужно применять

Серебрение зубов останавливает кариес без сверления, что особенно актуально для маленьких детей с молочными зубами. Стоматологи рекомендуют проводить процедуру раз в полгода.

Фторид диамина серебра предотвращает дальнейшее разрушение зуба, но не заменяет стоматологическое лечение. Чтобы определить, подходит ли вам или вашему ребенку серебрение зубов, нужно проконсультироваться со стоматологом.