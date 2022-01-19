Госдеп: Россия может напасть на Украину с территории Беларуси

США рассматривают перемещение российских военных в Беларусь как возможную подготовку к вторжению в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

По мнению американских чиновников, теоретически Россия может разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений, чтобы напасть на Украину.

«Передвижение российских войск в направлении Беларуси, которые, вероятно, осуществляются под предлогом регулярно планируемых совместных военных учений, вызывают беспокойство. Это вызывает опасения, что Россия может разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, напасть на Украину с севера», – заявили в ведомстве.

По мнению представителей Госдепа, соучастие Беларуси в такой атаке было бы совершенно неприемлемым для белорусов и для многих внутри режима. Вашингтон уже довел свои опасения до сведения белорусских властей «в частном порядке».

Также Госдеп напомнил, что в феврале Беларусь может изменить свою конституцию. Эти изменения фактически позволят России размещать постоянные гарнизонные силы на белорусской территории, что стало бы вызовом европейской безопасности.

Соответственно, по информации США, позиции Лукашенко «ослабли, и, возможно, не подлежат восстановлению». Ситуация настолько критическая, что Госдеп вообще ставит под сомнение, принимает ли Лукашенко участие в принятии решений по использованию белорусской территории.

Следует указать, что накануне Центр стратегических коммуникаций предупреждал: оккупанты готовят кровавую провокацию на Крещение. Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по завершению переговоров с главой МИД Канады Мелани Жоли заявил, что ситуация со сдерживанием агрессии Российской Федерации против Украины остается под контролем, поэтому не нужно поддаваться панике.

Как известно, США не видят возможности для компромисса с Россией по расширению НАТО.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.

Отметим, что конгрессмены предлагают объявить Украину «страной НАТО+»: что это значит.

К слову, Соединенные Штаты «без лишнего шума» выделили Украине $200 млн помощи.

В то же время Пентагон заявляет, что Россия не сокращает войска возле украинских границ.