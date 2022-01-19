Крещение в Киеве – в прорубь окунался мужчина с тату Гитлера

На Крещение у прорубей для погружения в святую воду можно увидеть много интересного. Так в Киеве смыть с себя греки решил мужчина большим количеством татуировок.

Его фото опубликовал фотограф Александр Гончаров в Facebook.

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Примечательно, что на животе мужчины «соседствуют» портреты священнослужителя и Гитлера. Среди других «достопримечательностей» – герб Третьего Рейха, эмблема СС, пауки и черепа.

Снимок вызвал бурные обсуждения в комментариях.

«Лучшая характеристика показной набожности, фото просто топ», «Сразу видно: святой человек!», — пишут пользователи Facebook.

Ранее на Realist.online сообщалось, какие церковные и народные запреты связаны с днем Крещения.