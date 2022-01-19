Всплеск Covid-19 изменил карантинную карту: где ситуация ухудшается

По состоянию на 19 января пять областей находятся в «оранжевой» зоне эпидопасности, остальные области – «желтые». Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, «оранжевый» уровень эпидопасности установлен в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях. Отметим, что еще 18 января Львовщина была «желтой».

По состоянию на 19 января уровень заболеваемости в стране составляет 258 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Ивано-Франковской области – 628 на 100 тыс. населения, а также Сумской – 481 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций по стране составляет 30,7, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в Ивано-Франковской области – два дня подряд превышен показатель динамики уровня госпитализаций, который составляет 76%, при определенном показателе 50%, показатель коэффициента выявления случаев инфицирования составляет 29,2%.

Графика: Минздрав

Показатель уровня госпитализации превышен также во Львовской области – 57,4%. Загруженность коек с кислородом по стране составляет 24%, при определенном показателе в 65%. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Накануне Минздрав Украины зафиксировал резкий скачок новых случаев Covid-19. Во вторник выявлено 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Ранее Офис президента заявил о стремительном увеличении заболевших в Украине. Между тем, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина.