Ученые доказали, что отбеливание эмали повреждает «живую» часть зубов

Отбеливание зубов опасно для их здоровья по той причине, что перекись водорода не только очищает эмаль, но и проникает в глубинные ткани зубов и повреждает белковые молекулы. К такому выводу пришли биологи, рассказавшие об итогах своих опытов на конференции Experimental Biology 2019 в американском Орландо.

«Наши эксперименты показывают, что тех количеств перекиси водорода, которые присутствуют в отбеливающих полосках, вполне хватает для того, чтобы проникнуть вглубь зуба и полностью уничтожить коллаген, присутствующий внутри дентина. Пока не понятно, можно ли восстановить этот белок и насколько постоянны эти повреждения», — заявила Келли Кинэн (Kelly Keenan) из университета Стоктона в городе Голоуэй (США).

Зубы человека и других млекопитающих состоят из «мертвой» эмали и нескольких «живых» частей — дентина, пульпы и нервной ткани. Эмаль, в свою очередь, состоит из двух основных элементов — прочных и крайне стойких к действию различных раздражителей нитей из гидроксиапатита, а также скрепляющего их «клея» в виде смеси из различных аморфных минералов.

Этот «цемент» постепенно разъедается, если на поверхности зубов появляются кариозные микробы, выделяющие кислоты, или при механическом повреждении эмали. В возникающих в результате этого микротрещинах поселяются новые колонии бактерий, чье появление ускоряет процесс разрушения зуба и приводит к формированию кариозной полости.

В прошлом, ученые считали, что обработка зубов перекисью водорода незначительно повреждает эмаль и не проникает внутрь «живой» части зуба, но при этом удаляет зубной камень и прочий «мусор» с их поверхности. При соответствующем уходе, как предполагали стоматологи, дальнейшего развития проблем можно было избежать.

Кинэн и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле, проследив за тем, как перекись водорода воздействует не только на эмаль, а на весь зуб в целом. Для этого ученые приобрели несколько недавно удаленных зубов у стоматологов и поместили их в искусственный аналог слюны, где они «варились» несколько дней.

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