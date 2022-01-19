Войска России на границе Украины

Российскую технику свезли в Беларусь, она находится в лагере на станции Речица в Гомельской области.

Об этом говорится в блоге «Digital Forensic Research Lab» при экспертной группе «Atlantic Council», передает «Conflict Intelligence Team».

Так, в нем говорилось о выгрузке российских реактивных систем залпового огня «Ураган» на станции Речица в Гомельской области к северу от Киева. Позднее была опубликована фотография лагеря с военной техникой, которая предположительно была снята в районе Речицы. На снимке замечена транспортно-заряжающая машина 9Т452 той же РСЗО «Ураган».

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К тому же, пользователь под ником @danvan71 в Twitter уточнил геолокацию кадра на видео из TikTok — это шоссе М10 в районе остановочного пункта «Ивановка» (эта геолокация подтвердилась). От этого места чуть более 40 км до границы с Черниговской областью и около 90 километров – до Киевской. Расстояние до столицы Украины – около 200 км.

Важно отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений «Союзная решимость», которые должны начаться в феврале.

Напомним, ранее американская разведка заявляла, что Россия планирует наступление на Украину при участии 175 тысяч военнослужащих.