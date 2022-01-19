ДТП в Харькове с Infiniti — Николай Харьковский в суде улыбается и хамит

16-летний Николай Харьковский, который 26 октября 2021 года за рулем маминого Infiniti на скорости 180 км/ч врезался в автомобиль Chevrolet, вследствие чего 58-летний водитель машины Игорь Носов скончался на месте, оказывается пытался проскочить на красный свет.

Об этом сообщило «Суспильне» со ссылкой на заявление адвоката подростка Инны Даниловой, сделанное перед заседанием в Червонозаводском райсуде сегодня, 19 января.

По ее утверждению, подозреваемый полностью признает свою вину, но отмечает, что в его действиях не было прямого умысла. Адвокат считает, что это преступление, совершенное по неосторожности, а не умышленное убийство. Суммы гражданских исков, выдвинутых детьми погибшего, Данилова считает необоснованными и сильно преувеличенными.

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При этом сам подсудимый, Николай Харьковский во время заседания вел себя самоуверенно, явно чувствуя свое преимущество, улыбался и хамил дочери потерпевшего. На ее вопрос о причинах по которым он ей улыбается, Харьковский ответил:

«Бухим меньше ездить надо».

Адвокат своего подзащитного защищала и заявила, что присутствующие его провоцируют. Она удивилась, почему детям погибшего не нравится, что обвиняемый в его смерти улыбается.

Ранее Realist.online сообщал, что на родителей Николая Харьковского завели два уголовных дела.