Молодой учитель приехал работать в село и показал страшные условия жизни (фото)

Учитель сельской школы Артем Карнаух поделился на своей странице в Facebook фотографиями жилья, где ему приходится жить.

На фото видно, что ремонт дома не производился уже много лет, отсутствует кухня и холодильник. В жилье тоже нет горячей воды, а отопление работает с перебоями.

«Посмотрим на ситуацию, когда молодой учитель приехал работать в село. Очень часто приходится слышать, что о жилье даже нет разговора – сам решай свои проблемы. В моем случае капельку лучше – жилье есть (его вы можете увидеть на фото). Чего же у меня там нет:

1. Плиты для приготовления пищи и возможности питаться в столовой (это интернат – здесь нет столовой, как в обычной школе, где что-нибудь продается);

2. Чайник мой и он, как учитель – многофункциональный;

3. Горячая вода, ванная или душ. Хочешь не вонять – грей воду и хлюпайся в тазу, Карл! Мне искренне жаль молодых девочек, которые едут в деревни и попадают в такой трешек, а потому неудивительно, что 99% из них бегут по первому случаю;

4. Холодильника – можно было бы привезти какую-то еду из дома, но опять же – на чем греть???;

5. Комфортное место для работы! У меня две парты 1913 года и такие же стулья. Молчу уже о наличии другой мебели! Но даже на этих раритетах не поработать – нет интернета. Точнее он есть, пока начальство на работе, а потом ви-фи отрубают и делай что хош;

6. Отопление вообще отдельная тема – приехал сегодня на работу и попал в дикий дубак! Спать в трех свитерах, брюках и спрятавшись тремя одеялами? Для меня не варик! Мне очень важен комфорт, тогда я могу сосредоточиться на работе учителя! Я теплолюбив! Это моя потребность!», – говорится в посте.

Фото: Artem Karnaukh/Facebook

Артем Карнаух рассказал, что за работу учителя в селе он получает 8700 грн.

Напомним, с наступлением нового года учителям, преподавателям и другим работникам в учебных заведениях, отвечающих за ведение вебсайта, делопроизводства и бухгалтерского учета, должны начислять доплату. Такое решение регламентировано постановлением Кабмина, которое вступило в силу 1 января 2022 года.