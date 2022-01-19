Генетики из США создали тест, предсказывающий развитие ожирения

Американские биологи создали необычный ДНК-тест, позволяющий вычислить вероятность того, приобретет ли тот или иной человек ожирение или лишний вес во взрослые годы жизни еще до его рождения. Первые результаты его работы были представлены в журнале Cell.

«Мы давно подозревали, что некоторые люди еще с рождения предрасположены к развитию ожирения по генетическим причинам. Сейчас нам удалось подтвердить это и понять, как можно оценить этот риск. Конечно, мы не отрицаем, что на лишний вес влияют и гены, и среда. Все люди должны понимать, что наличие у них неблагоприятного набора мутаций – не приговор», — заявил Амит Хира (Amit Khera) из Гарвардского университета (США).

Ученых давно интересует то, что именно приводит к развитию ожирения – индивидуальные психологические особенности каждого человека и отсутствие самоконтроля, или какие-то генетические факторы, которые нарушают круговорот питательных веществ в организме или работу центров аппетита и насыщения в мозге. У каждой из этих теорий есть свои сторонники, собравшие множество доказательств в пользу их правоты за последние годы.

Проблема, как отмечают ученые, заключается в том, что помимо нескольких «генов ожирения», таких как FTO или IRX3, очень сильно влияющих на развитие ожирения, существует около двух миллионов мелких мутаций, статистически связанных с лишним весом. Каждая из них влияет на метаболизм человека достаточно слабо, однако их совокупное действие на обмен веществ может быть очень серьезным.

Хира и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, изучив то, как часто подобные «опечатки» в геноме присутствовали в ДНК примерно 120 тысяч британцев, участвовавших в проекте UK Biobank. Помимо их геномов, организаторы этого исследования собирали данные и по тому, обладали ли его участники лишним весом, какой диетой они питались и какого стиля жизни придерживались.

Сопоставив наборы мутаций с индексом массы тела добровольцев, ученые обнаружили, что этот список мелких опечаток в ДНК очень хорошо отражал не только их текущий вес, но и общую траекторию его развития на протяжении всей жизни. В целом, их вес примерно на треть зависел от генетических факторов, что существенно больше, чем раньше считали генетики.

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