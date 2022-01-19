Курс доллара в Украине будет расти, но к лету снова упадет – экономист дал прогноз

Котировки украинских облигаций внешнего госзайма продолжают значительно падать третий день подряд. Доходность бумаг с ближайшим сроком погашения в сентябре 2022 г. взлетела до 26,5% в продаже и 24,8% в покупке. На фоне этой не очень, скажем так, привлекательной картины, достаточно стремительно начал падать и курс гривны, тогда как американский доллар «потолстел» до 28 грн за единицу. В некоторых столичных обменниках засветился даже курс 28,5 гривны за зеленый.

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По убеждению заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрия Гелетия, ключевую роль в том, что национальная валюта в текущем месяце переживает масштабное падение, играет психологический фактор, связанный с дискуссиями вокруг вероятного вторжения Российской Федерации.

«В настоящее время произошло усиление спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов на валютном рынке. В частности, нерезиденты-инвесторы в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа-ред.) продали с начала года облигаций на общую сумму свыше 5 млрд гривен и купили иностранную валюту на сумму $264 млн”, — отметил заместитель председателя НБУ. Также, отметил Гелетий, на курсовые «качели» влияют и другие преимущественно сезонные нюансы, однако, по его словам, валютный рынок Украины «очень устойчив к шоковым ситуациям и остается стабильным, а резервы Нацбанка позволяют полностью контролировать ситуацию».

Действительно ли финансово-экономическое небо над Украиной сейчас так безоблачно, как уверяют в НБУ? Это и другие вопросы экономической повестки дня Realist.online адресовал Александру Охрименко, известному эксперту-экономисту и президенту Украинского аналитического центра.

— Александр, объясните языком, доступным широкой публике, что означает нынешнее падение гривны и надолго ли этот «дождь»?

— Прежде всего хочу всех успокоить, поскольку, несмотря на истерию, которую подняли отдельные политики и так называемые эксперты, ничего экстраординарного на самом деле не происходит. Девальвация гривни наблюдается в начале каждого нового года. Это своеобразная традиция, связанная с тем, что часть бизнеса гуляет и празднует, а экспортеры не так активно продают валюту, которая в то же самое время необходима для закупки угля, газа, нефтепродуктов. Потому все закономерно и уже летом мы увидим ревальвацию.

— Насколько валютно-курсовые колебания напрямую связаны с информационными «штормами» вокруг возможного полномасштабного вторжения в Украину путинских войск?

— Нужно понимать, что, как правило, те, кто торгует ценными бумагами, вообще не обращает внимания на какие-либо политические заявления. И, тем более, активные дискуссии о “большом вторжении” Российской Федерации систематически продолжаются в последние 5 лет, если не более. Это уже настолько тривиальные разговоры, что их просто никто не воспринимает на серьезном уровне.

— А что в таком случае повлекло за собой достаточно стремительное падение ОВГЗ?

– Во-первых, дефицит государственного бюджета, а во-вторых – учетная ставка Национального банка. Что касается еврооблигаций, вращающихся за границей, то там погоду диктует общая ситуация на мировом рынке, где на стоимость украинских облигаций оказывает существенное влияние фактор вероятной учетной ставки федеральной резервной системы. По состоянию на сегодняшний день очень многие участники международного рынка скупают американские государственные облигации, надеясь заработать деньжат на вероятном повышении учетной ставки.

Как ни крути, нравится нам это или нет, но ситуация в мире такова, что облигации развивающихся стран, в число которых входит и наше с вами государство, менее популярны, чем облигации тех же Соединенных Штатов.

— Многие эксперты, акцентируя внимание на якобы массовом оттоке инвестиций из Украины, говорят о существенном экономическо-финансовом обескровливании в 2022-м. Вы разделяете такие пессимистические прогнозы или…?

— Все мы прекрасно знаем о том, что статистика – вещь упрямая. Так вот, согласно официальным данным, за девять месяцев 2021 года инвестиции в экономику Украины выросли более чем на 30%. Именно поэтому все разговоры многих, скажем так, универсальных экспертов, комментирующих и курс валют, и полеты в космос — не более чем пустая болтовня. Да, не возражаю, в 2020-м действительно наблюдалось уменьшение объема инвестиций в украинскую экономику, но в прошлом году этот показатель наоборот — вырос.

В настоящее время пока нет полной картины за 2021 год, впрочем, скорее всего, объем инвестиций в отечественную экономику по итогам прошлого года составит примерно 650 миллиардов гривен. Так о каком бегстве инвесторов может идти речь? Знаете, иногда создается такое впечатление, что люди, комментирующие ситуацию, вообще воображения не имеют, что такое инвестиции и с чем их едят.

— Как вы оцениваете ситуативные шаги Нацбанка по стабилизации валютно-курсовой ситуации?

— В общем, положительно, как и всю деятельность НБУ в прошлом году, в течение которого имел место рост количества депозитов от граждан на 65 млрд грн до дополнительного уровня. Кроме того, существенно возросли объемы кредитования при понижении по ним процентов. Если говорить о юридических лицах, то этот показатель составляет около 10% в гривне, а для физических лиц потребительский кредит держится на уровне тридцати процентов, тогда как раньше было 60 и больше. В то же время золотовалютные резервы за 2021 год составили $31 миллиард, а это фактически рекорд за всю историю независимой Украины.

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— Озвучьте свою, как стороннего рефери, точку зрения по поводу определенного дисбаланса в позициях представителей власти. Вчера нардеп от «Слуги народа» и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что Украина может без особых потрясений прожить 2022-й без новой программы с Международным валютным фондом, тогда как глава правительства г-н Денис Шмигаль отмечает необходимости заключения нового договора с МВФ уже во втором полугодии текущего года. Итак, кто в этой ситуации прав?

– Я однозначно на стороне Гетманцева, поскольку убежден в том, что кредиты МВФ нам не нужны. Конечно, это не значит, что мы должны окончательно «бить горшки» с Международным валютным фондом, но его услуги нам пока не нужны и, тем более, неотложные. Вместе с тем, следует понимать, что для многих украинских политических фигур флаг сотрудничества с МВФ — априори — актуальный повод для своего самопиара, поэтому эта тема и дальше будет оставаться в повестке дня. Но с экономической точки зрения МВФ нам давно не нужен, поскольку мы вполне способны своими усилиями преодолевать и локальные, и глобальные вызовы.

— Каким образом на кошельках украинцев отразятся цены на энергоносители в текущем году?

– Понятно, что дорогой энергоресурс означает не дешевые тарифы и цены. В 2022 году уровень инфляции у нас будет составлять не 5%, как планировалось, а как минимум — 10-12 процентов, но ничего катастрофического в этом нету. Более того, такой показатель для Украины это очень и очень хорошо. Почему? Потому что мы – развивающаяся страна и бизнес работает на опережение инфляции, но вместе с тем за счет роста цен у украинцев растет зарплата.

— Каков ваш экспертный диагноз недавнему решению правительства о государственном регулировании цен на определенную категорию продуктов питания?

— Я более чем убежден в том, что государственное регулирование цен на продукты не сработает, поскольку это ни что иное, как пиар. Давайте, немного отмотаем пленку памяти. Итак, до 2017 года у нас существовало «продуктовое» госрегулирование. Наверное, люди еще не забыли, что в 2015 году, когда эта схема действовала на практике, уровень инфляции составлял 50%. Так что эта история ни о чем, кроме ораторско-популистских реляций тех людей, которые на государственном уровне принимают решение.

— Учитывая курсовую нестабильность, что посоветуете делать украинцам, имеющим определенные сбережения — или на банковских счетах, или под подушкой?

– Сейчас выгодно продавать иностранную валюту и на этом можно довольно неплохо заработать. А если у вас есть гривна — не покупайте валюту, поскольку это достаточно рискованно, потому что сейчас можно купить доллар почти за 29 гривен, а летом едва сбудете по 26. Поэтому, как говорил в свое время один из кандидатов в президенты — думайте.

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