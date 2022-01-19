Ляшко назвал области, где циркулирует Омикрон

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Так, по данным министра, в наличие штамма Омикрон подтвердили в 8 регионах.

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Речь идет о:

  • Киеве,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • Киевской,
  • Одесской,
  • Полтавской,
  • Тернопольской,
  • Львовской области.

Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины,
– добавил он.

К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую повлечет штамм Омикрон. Этот вариант коронавируса все чаще фиксируют в регионах.

Актуальная статистика COVID-19

  • По состоянию на 19 января в течение суток в Украине обнаружили 12,8 тысячи случаев коронавирусной болезни.
  • В больницы госпитализировали 2 401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 163 человека.
  • С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 780 903 случая заболевания. Жертвами коронавируса стали 98 712 жителя страны.

Симптоми Омікрону
Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала